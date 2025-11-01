Американец, служащий в зоне СВО, получил гражданство России

Американец Дерек Хаффман, проходящий службу в зоне специальной военной операции, получил российское гражданство и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военнослужащего, для него получение гражданства стало большой честью. Он отметил, что благодарен российскому народу за поддержку и теплый прием, оказанный ему и его семье.

Хаффман рассказал, что подал заявление на получение гражданства перед отправкой в армию, а во время отпуска узнал, что оно одобрено, и получил паспорт. Он добавил, что в ближайшее время документы на гражданство подаст и его семья.

Семья Дерека Хаффмана переехала в Россию из США в марте 2025 года. Через два месяца он подписал контракт с Минобороны России и продолжает службу в зоне СВО.

В сентябре командующий ВДВ Михаил Теплинский заявил, что сын заместителя директора ЦРУ Джулиан Галлине — Майкл Глосс, воевавший на стороне России, участвовал в боевых действиях в районе Часова Яра. Военного не стало в апреле 2024 года. Путин передал его родным орден Мужества.

Ранее родители девяти детей ушли на СВО добровольцами.