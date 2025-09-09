Сын заместителя директора ЦРУ Джулиан Галлине — Майкл Глосс, воевавший на стороне России, участвовал в боевых действиях в районе Часова Яра и освобождении Донбасса. Об этом заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский, передает ТАСС.

По словам Теплинского, американский доброволец принимал участие в штурмовых операциях и проявил себя как герой. Командующий подчеркнул, что Глосс сражался на стороне российских войск.

В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил российский орден Мужества замглавы ЦРУ Джулиан Галлине — ее сын, Майкл Глосс, погиб при участии в СВО на стороне России. Награду Уиткоффу в начале августа передал Владимир Путин. По данным СМИ, Глосс прибыл в Россию в 2023 году и заключил контракт с Минобороны, рассчитывая в будущем получить гражданство. Молодой человек поступил на службу в ВДВ и отправился на фронт. Он погиб в апреле 2024 года в Донбассе. ЦРУ считает произошедшее личным делом семьи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

