Силы ПВО пресекли очередную атаку БПЛА на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали ночью еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого Собянин рассказал, что системы ПВО сбили четыре дрона, которые летели на Москву.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации министерства обороны РФ, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 130 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там заявили, что наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 31, еще 21 уничтожен над Воронежской и 14 над Белгородской областями. Кроме того, девять дронов сбили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом.

