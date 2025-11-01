На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт Киселев: ВСУ усиливают группировку в Красноармейске «сбродом»

ТАСС: ВСУ усиливают группировку в Красноармейске психически нездоровыми военными
Kai Pfaffenbach/Reuters

Командование украинских войск усиливает группировку в городе Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) психически нездоровыми военнослужащими. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на собственные источники.

«В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами», — сообщил он.

Киселев отметил, что мобилизованные солдаты ВСУ даже не понимают, где находятся и что им делать.

«Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», — добавил военный эксперт.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. По данным аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский политик заявил, что Зеленский бросил ВСУ в котле ради Европы.

