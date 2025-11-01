Войска соседнего с Венесуэлой государства перешли в режим боевой тревоги

Армия соседнего с Венесуэлой островного государства Тринидад и Тобаго перешла в режим боевой тревоги. Об этом пишет Trinidad Express.

По данным издания, решение было принято после совещания штаба сил обороны. В служебной записке к солдатам островного государства подчеркивается, что происходящее не является учебной тревогой. Военным было предписано прибыть на базы к 18:00 по местному времени (около 1:00 по мск 1 ноября). Также им посоветовали подготовить свои семьи к возможным потрясениям. Военнослужащих предупредили о возможном вызове из отпуска, в том числе по лечению.

Источники латиноамериканского издания связывают приведение тринидадских войск в готовность с сообщениями о возможной военной операции США против Венесуэлы.

«Высокопоставленные военные источники сообщили Express, что эта мера предосторожности переводит Силы обороны в режим ожидания реагирования на любые потенциальные беспорядки регионального или национального масштаба», — говорится в материале Trinidad Express.

Издание Miami Herald сообщало, что США планируют нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. Тем не менее генеральный секретарь США Марко Рубио опроверг данные заявления.

