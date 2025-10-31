Немецкие компании «вслепую» закупят тысячи дронов

Германия намерена заключить контракты на поставку 12 тыс. беспилотников общей стоимостью около €900 млн, не дожидаясь завершения их испытаний. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Соглашения будут подписаны с тремя компаниями — Stark, Helsing и Rheinmetall.

«В то время, как все полеты дронов Helsing прошли успешно и с соблюдением требуемых параметров, дрон Stark, как сообщается, дважды промахнулся мимо цели», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что власти Германии предоставят полиции право сбивать беспилотные летательные аппараты.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее в Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн