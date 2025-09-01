«Калашников» изготовил первую партию АМ-17

Концерн «Калашников» изготовил первую опытную партию 5,45 мм автомата малогабаритного АМ-17, который ранее успешно прошел войсковые и государственные испытания. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

АМ-17 был спроектирован в конструкторско-технологическом центре «Калашникова» по заданию военнослужащих в качестве перспективного оружия самообороны для расчетов боевой техники, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка. При создании малогабаритного автомата были учтены все требования, предъявляемые к современному оружию, рассказали в концерне.

В автомат были внесены ряд изменений по результатам обратной связи от военнослужащих из зоны боевых действий.

АМ-17 готов к новым испытаниям в интересах заказчика, опытно-конструкторские работы полностью завершены. Для стрельбы из него используются все типы 5,45 мм боевых патронов, принятых на вооружение ВС РФ, добавили там.

В августе сообщалось, что «Калашников» запустит серийное производство FPV-дронов.

Ранее «Калашников» показал новые автоматы АК-15К, АК-15СК и пулемет РПЛ-7.