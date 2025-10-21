«Калашников» нарастил производство снайперских винтовок СВДС

«Калашников»: производство снайперских винтовок СВДС увеличилось за год в 13 раз

Компания «Калашников» за текущий год увеличила производство 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 раз. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«АО «Концерн «Калашников» увеличило в 2025 году выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) по запросу госзаказчиков в 13 раз в сравнении с 2024 годом», — говорится в сообщении.

Там отметили, что СВДС, в частности, пользуется особым спросом в зоне специальной военной операции (СВО)

СВДС — это модификация СВД для подразделений спецназа, морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Длина винтовки со сложенным прикладом составляет 875 миллиметров.

До этого концерн «Калашников» сообщал о том, что снайперская винтовка Драгунова со складным прикладом способна успешно ликвидировать тяжелые дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-Яга».

На обнародованных пресс-службой концерна кадрах показано обучение российских бойцов группировки войск «Центр» по уничтожению тяжелых дронов. Солдаты использовали СВДС, которые в народе получили название «плетки» из-за характерного звука выстрела.

Ранее «Калашников» поставил в войска высокоточные винтовки СВ-98.