На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над российскими регионами днем сбили четыре украинских беспилотника

МО РФ: силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в период с 12:00 до 16:00 мск
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские военнослужащие 31 октября в период с 12:00 (мск) до 16:00 (мск) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Уточняется, что два дрона были уничтожены в Курской области, еще по одному беспилотнику — над территориями Воронежской и Белгородской областей.

Утром 31 октября Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 130 беспилотников, которые запустили со стороны Украины.

Наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 31, еще 21 уничтожен над Воронежской и 14 над Белгородской областями. Кроме того, девять дронов сбили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом.

Ранее в Ярославле временно закрыли несколько детских садов из-за падения дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами