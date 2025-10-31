Над российскими регионами днем сбили четыре украинских беспилотника

МО РФ: силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в период с 12:00 до 16:00 мск

Российские военнослужащие 31 октября в период с 12:00 (мск) до 16:00 (мск) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Уточняется, что два дрона были уничтожены в Курской области, еще по одному беспилотнику — над территориями Воронежской и Белгородской областей.

Утром 31 октября Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 130 беспилотников, которые запустили со стороны Украины.

Наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 31, еще 21 уничтожен над Воронежской и 14 над Белгородской областями. Кроме того, девять дронов сбили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом.

Ранее в Ярославле временно закрыли несколько детских садов из-за падения дрона.