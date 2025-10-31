РИА Новости: Украина уже два месяца не платит мобилизованным

Мобилизованным украинцам в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении двух месяцев не выплачивается положенное денежное довольствие. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Это подтверждается сообщениями родственников военнослужащих, чьи сыновья и мужья проходят обучение в центре подготовки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал источник агентства.

По словам родственников военных, как отметил собеседник агентства, финансовая служба Украины обвиняет в этом бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета мобилизованных.

10 октября сообщалось, что многие украинские военнослужащие вынуждены искать дополнительные источники дохода, поскольку их зарплаты не хватает на содержание семей.

2 октября глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на заработные платы военным. Как она сказала, дедлайн наступит 1 ноября 2025 года — после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

