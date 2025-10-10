Многие украинские военнослужащие вынуждены искать дополнительные источники дохода, поскольку их зарплат не хватает на содержание семей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Особо остро вопрос стоит для тех армейцев, кто получает «голую» ставку — чуть больше 20 тысяч гривен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Киев более трех лет не индексировал базовые оклады солдат Вооруженных сил Украины, особенно остро это сказывается на тех, кто служит в тылу.

Он добавил, что на обращения о повышении зарплаты командование ВСУ отвечает предложением «поехать зарабатывать на Восток», то есть принять участие в боевых действиях.

2 октября глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на заработные платы военным. Как она сказала, дедлайн наступит 1 ноября 2025 года — после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

На этом фоне власти ведут переговоры с зарубежными партнерами из числа стран Европы об использовании выделенной ими финансовой помощи на зарплаты солдатам ВСУ. Парламентарий подчеркнула, что правительства европейских государств не хотят идти на такой шаг из-за «настроений электората».

Ранее зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ.