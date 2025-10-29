На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры сообщили о том, что российская армия вошла в Константиновку

Военкоры Русской Весны: ВС РФ вошли в Константиновку, идут бои в центре города
Евгений Биятов/РИА Новости

Для украинской армии резко ухудшилась оперативная обстановка в Константиновке. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», подразделения ВС РФ вошли в город с юго-востока, в настоящий момент идут бои в черте города, в районе Сантуриновки.

По информации военкоров, российские штурмовики закрепились около трамвайного депо, организовав там пункт для дальнейшего наступления.

Помимо этого, параллельно с продвижением в Константиновке, российские силы закрепляются на окраинах Димитрова (украинское название — Мирноград). Военкоры не исключают, что одновременное наступление на два соседних укрепрайона призвано лишить противника возможности перебрасывать резервы.

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ранее уничтожило три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на окраинах Константиновки, которые пытались укрыться в полевых блиндажах. Кроме того, российские бойцы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Ранее на Западе заявили об усилении наступления ВС РФ в Донбассе.

СВО: последние новости
