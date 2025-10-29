Подразделения ПВО сбили украинские беспилотники над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Тульской областью семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших во время отражения воздушной атаки нет. Не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

Губернатор призвал население проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом экстренным службам.

29 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области.

За день до этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что менее 1% беспилотников Вооруженных сил Украины достигают своих целей в РФ. По его словам, все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

Ранее Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России.