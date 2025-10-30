На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин упразднил министерство обороны ДНР

Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны ДНР
Илья Питалев/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны ДНР. Процедура упразднения ведомства должна быть завершена в течение шести месяцев, сообщается на официальном сайте главы региона.

Согласно документу, создана ликвидационная комиссия, которая займется всеми организационными вопросами. Пушилин также поручил предоставить ему ликвидационный баланс и обеспечить финансирование процедуры упразднения.

В апреле Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства информации ДНР до 1 августа 2024 года. В документе поясняется, что решение принято с связи с вхождением ДНР в состав России. Кроме этого, Пушилин поручил региональному правительству создать ликвидационную комиссию и обеспечить передачу всех архивных документов ликвидируемого ведомства исполнительному органу.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении армии России в Красноармейске.

