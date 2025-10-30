На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России расширили зону контроля в Димитрове

ВС России расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях районах города Димитров (украинское название — Мирноград) на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на Красноармейском направлении специальной военной операции», — заявили в министерстве.

Там отметили, что военнослужащие бригады берут под контроль дом за домом, улицу за улицей этого населенного пункта, улучшая тактическое положение ВС РФ на этом направлении.

29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения СВО складывается благоприятно для российской стороны.

По его словам, ВС России сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Глава государства также подчеркнул, что российская армия на всех участках фронта идет вперед и действует активно.

Ранее в России допустили крупнейшее поражение ВСУ со времен «Азовстали».

