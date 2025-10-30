Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО компенсации за ранение до увольнения

Участникам специальной военной операции (СВО) следует выплачивать компенсации за полученные ранения сразу, не дожидаясь увольнения из Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Возвращаясь, ребята, которые получили ранения и продолжили службу в вооруженных силах, им не выплачиваются за ранения деньги, потому что в законе написано, что выплачивается тем, кто увольняется… Им деньги-то сейчас нужны. Попросили бы рассмотреть возможность выплачивать сразу», — сказала омбудсмен.

Москалькова добавила, что права на получение выплат сразу следует закрепить законодательно. Также, по словам уполномоченного по правам человека, после ранения военным, которые решили продолжить службу, нужно давать больше отдыха и освобождать от ночного дежурства.

В августе министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что медицинское освидетельствование участников СВО, получивших ранения в ходе боевых действий, ускорилось в два раза. По его словам, в армии были созданы шесть мобильных военно-врачебных комиссий (ВВК). Благодаря этому нагрузка на стационарные ВВК снизилась на 80%.

Ранее Нарышкин похвалил работу российских медиков в зоне СВО.