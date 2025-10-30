На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сеть попали фото с горящей после удара ВС РФ ТЭС в Винницкой области

Появились кадры горящей после удара ВС РФ Ладыжинской ТЭС в Винницкой области
true
true
true
close
ASupersharij/Telegram

Появились кадры с последствиями удара Вооруженных сил (ВС) России по Ладыжинской тепловой электростанции (ТЭС) в Винницкой области Украины. Снимки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На фото можно увидеть столб черного дыма, который поднимается над зданием теплоэлектростанции. В связи с этим можно сделать вывод, что после удара ВС России на территории ТЭС произошел пожар. Как пишут военкоры со ссылкой на сообщения украинских каналов, российские военные атаковали энергообъект тремя ракетами и несколькими беспилотниками.

30 октября в Минобороны России сообщили, что российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу объектов военно-промышленного комплекса украинской стороны. По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Целью атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военных объектов. В МО уточнили, что все цели были достигнуты и объекты поражены.

Ранее на Украине сообщили об ударах по четырем электростанциям.

Новости Украины
