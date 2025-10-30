Военнослужащие 63-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнят мирных жителей города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват, предоставленный российскими силовыми структурами.

На аудиозаписи младший по званию военный докладывает командиру об обнаружении мирного жителя. Тот приказывает связать гражданского, положить на пол, после чего приставить к голове автомат и допросить.

Позже подчиненный предупреждает об обнаружении «на третьем посту» еще одного мирного жителя. В ответ командир приказывает расстрелять его.

» Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху — со стороны командования бригады», — сказали силовики.

В сентябре наемник Бенджамин Рид сообщил, что иностранные войска из «Избранной роты» (Chosen Company), ВСУ неоднократно совершали военные преступления, в частности, в октябре 2023 года в ДНР расстреляли целую группу пленных российских военных. Он добавил, что в тот момент к нему впервые пришло осознание, как много военных преступлений совершает отряд.

Ранее ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных российских солдат у села Комар.