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ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных российских солдат у села Комар

РИА Новости: ВСУ установили растяжку на месте расстрела пленных ВС РФ
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Reuters

Украинские военные установили растяжку на месте расстрела российских военнопленных у села Комар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие <...> ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма», — поделился собеседник агентства.

До этого РИА Новости сообщало, что двое российских военнослужащих, попавших в плен под селом Комар в ДНР, были расстреляны бойцом украинской армии.

Инцидент произошел еще в начале июня. Российские солдаты оказались в плену у бойцов 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Согласно показаниям на допросе, один из украинских военных — 42-летний рядовой Игорь Скубак — привел в исполнение приказ командира роты с позывным «Качур» и расстрелял пленных. При этом расстрел, как уточняется, прошел в присутствии старшего группы с позывным «Костыль».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК держат мобилизованных в тюрьмах.

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