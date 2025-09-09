На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наемники «Избранной роты» ВСУ в зоне СВО копируют сцены расстрелов из сериала

ТАСС: наемники «Избранной роты» ВСУ расстреливали пленных бойцов ВС РФ в ДНР
Latin America News Agency/Reuters

Наемники из «Избранной роты» (Chosen Company) Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно совершали военные преступления, в частности, в октябре 2023 года в ДНР расстреляли целую группу пленных российских военных. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной для ТАСС.

«Как мне объяснили, пленных выстроили в шеренгу и казнили, как в [сериале] «Братья по оружию», — поделился подробностями Рид.

Он добавил, что в тот момент к нему впервые пришло осознание, как много военных преступлений совершает «Избранная рота» под командованием Райана О'Лири. Также американец рассказал, что парни умоляли оставить их в живых, но их застрелили в голову. По словам наемника, таких казней было очень много.

По словам Рида, он пытался получить разъяснения на счет казней и получил ответ, что если военнопленные не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией, то их будут расстреливать.

«Я спрашиваю: «Что это значит? Что у них должен быть белый флаг, это имеется в виду?» Не было четкого понимания», — вспомнил Рид.

Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии напали на десант ВСУ в Сумской области.

