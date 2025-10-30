В Кремле ответили на вопрос о переговорах с США по ядерному разоружению

Песков: переговоры России и США по денуклеаризации в настоящий момент не ведутся

Тема ядерного разоружения неоднократно упоминалась в ходе контактов с США после саммита на Аляске, однако до переговоров дело не дошло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости введения таких экспертных переговоров <...>, но вот те самые детализированные экспертные переговоры нет, пока не ведутся», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что денуклеаризация — очень сложная тема, в связи с этим переговоры по ней всегда растянуты по времени. Песков также заявил, что российская сторона не уведомляла Вашингтон о возобновлении ядерных испытаний.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросу ядерного разоружения. Американский лидер также заявил, что Китайская Народная Республика (КНР) может присоединиться к переговорам с Россией о денуклеаризации при позитивных подвижках.

Ранее Трамп не увидел рисков после объявления о ядерных испытаниях.