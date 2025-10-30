Сальдо сообщил о массированной атаке ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки в селе Раденск Алешкинского муниципалитета поврежден трансформатор, из-за чего без электричества остались 1,5 тысячи жителей.

Противник обстрелял жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Горностаевке, Заводовке, Днепрянах, Каирах, Каменке, Каховке, Константиновке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Подстепном, Раденске и Костогрызове, уточнил Сальдо.

Минобороны ранее сообщило о перехвате за ночь 170 украинских дронов над регионами России. По данным ведомства, в Брянской области сбито 48 БПЛА, в Воронежской — 21, в Нижегородской — 16, в Калужской — 15, в Ростовской — 14, в Курской — 10. В Московской области сбили девять дронов, из них шесть направлялись к столице.

Кроме того, девять беспилотников уничтожены над Тульской областью, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской, по четыре — над Белгородской, Орловской областями и республикой Крым, а также один — над Липецкой областью.

Ранее Сальдо назвал срок восстановления портов в Херсонской области.