В Нижегородской области оценили последствия ночной атаки дронов

Объект инженерной инфраструктуры в Нижегородской области получил повреждения в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, ночью в Нижегородской области уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, никто из людей не пострадал.

«В результате падения обломков незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры», — отмечается в заявлении.

Никитин добавил, что на месте происшествия работают сотрудники профильных служб.

Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, всего ночью над регионами страны сбили 170 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 48 — перехватили в Брянской области. В Воронежской области ликвидировали 21 дрон, в Нижегородской области — 16, в Калужской области — 15, в Ростовской области — 14, в Курской области — 10. По девять БПЛА нейтрализовали в Тульской области и столичном регионе. В Рязанской, Новгородской и Волгоградской областях уничтожили по пять летательных аппаратов, в Крыму, Орловской и Белгородской областях — по четыре, в Липецкой области — один.

Ранее украинский БПЛА нанес удар по жилому дому в Брянской области.