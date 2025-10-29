На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погибла женщина

Богомаз: при ударе дрона по жилому дому в Выгоничском районе погибла женщина
Inna Varenytsia/Reuters

Удар украинского беспилотника по жилому дому в Выгоничском районе Брянской области привел к пожару и гибели местной жительницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки дрона также пострадала 14-летняя девочка. Ее незамедлительно доставили в детскую областную больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибшей и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что семье будет оказана поддержка и материальная помощь.

28 октября Богомаз сообщил, что в результате целенаправленного удара беспилотника-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района погиб мирный житель.

Накануне стало известно об атаке дрона-камикадзе на микроавтобус с мирными жителями в Брянской области.

Ранее глава Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.

Атаки БПЛА на Россию
