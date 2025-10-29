В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погибла женщина

Удар украинского беспилотника по жилому дому в Выгоничском районе Брянской области привел к пожару и гибели местной жительницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате атаки дрона также пострадала 14-летняя девочка. Ее незамедлительно доставили в детскую областную больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибшей и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что семье будет оказана поддержка и материальная помощь.
28 октября Богомаз сообщил, что в результате целенаправленного удара беспилотника-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района погиб мирный житель.
Накануне стало известно об атаке дрона-камикадзе на микроавтобус с мирными жителями в Брянской области.
Ранее глава Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.