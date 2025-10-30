Российский спецназ начал охоту на иностранных снайперов в зоне СВО

Спецназ «Ахмат», действующий в составе группировки российских войск «Север», начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным «Аид».

По его словам, поиски расчета продолжаются более месяца.

Военный рассказал, что прочитал в интернете, как в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш за поражение во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы).

«Захотели реванша немцы, ну хорошо, будет им реванш. Закончат, как и их деды...» — сказал «Аид».

Он предостерег иностранных наемников от поездок в зону СВО.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что жители Украины сотрудничают с российскими войсками и предоставляют координаты территориальных центров комплектования. Он отметил, что слитые данные используются при ударах по органам воинского учета.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации бойцов ВСУ, скрывшихся под полиэтиленом.