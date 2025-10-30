На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский спецназ начал охоту на иностранных снайперов в зоне СВО

Спецназ «Ахмат» начал охоту на немецкий расчет снайперов в зоне спецоперации
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецназ «Ахмат», действующий в составе группировки российских войск «Север», начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным «Аид».

По его словам, поиски расчета продолжаются более месяца.

Военный рассказал, что прочитал в интернете, как в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш за поражение во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы).

«Захотели реванша немцы, ну хорошо, будет им реванш. Закончат, как и их деды...» — сказал «Аид».

Он предостерег иностранных наемников от поездок в зону СВО.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что жители Украины сотрудничают с российскими войсками и предоставляют координаты территориальных центров комплектования. Он отметил, что слитые данные используются при ударах по органам воинского учета.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации бойцов ВСУ, скрывшихся под полиэтиленом.

СВО: последние новости
