Над Борисоглебском Воронежской области прогремели взрывы

SHOT: над Борисоглебском Воронежской области произошло около восьми взрывов
Inna Varenytsia/Reuters

Несколько взрывов прозвучало в небе над городом Борисоглебском Воронежской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, около 01:30 мск на окраине и в северной части города стали раздаваться громкие взрывы, сопровождаемые сигналами воздушной тревоги. Всего взрывов было пять-восемь. В небе виднелись вспышки.

Вечером 29 октября сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. Четыре дрона были ликвидированы над Белгородской областью, а один — над Крымом.

В Минобороны РФ сообщили о перехвате за минувшую ночь над российскими регионами сотни украинских беспилотников. По информации ведомства, наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области — 46 единиц. Еще 12 беспилотников перехватили в Калужской области, восемь — в Белгородской, семь — в Краснодарском крае и шесть — в Московском регионе. В ведомстве уточнили, что часть БПЛА следовала в направлении Москвы.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
