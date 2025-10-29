РИА: комбриг ВСУ Дзерин посылал солдат на штурм, а сам пил шампанское во Львове

Солдаты 157-й бригады украинской армии участвовали в тяжелых боях на нескольких направлениях в зоне СВО, пока их командир Михаил Дзерин спокойно пил шампанское во Львове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Одновременно батальоны бригады участвовали в «мясных штурмах» в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время как комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — рассказал источник.

На днях подразделения 157-й были разбиты под селом Тихое в Харьковской области силами группировки ВС РФ «Север».

В сентябре сообщалось о случае, когда командир 11-го отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Цапюк уехал в отпуск, пока его подразделение несло потери при отступлении из Харьковской области. При этом офицера также обвиняют в жестоком обращении с солдатами и коррупции.

Отмечалось, что у военного командования Украины в почете «командиры-мясники», поэтому офицер вряд ли понесет наказание за свои действия.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области местные чиновники украли миллионы гривен на компенсациях за повреждение жилья.