Премьер Словакии отреагировал на сокращение численности войск США в Европе

Планы Соединенных Штатов сократить военный контингент на территории Европы являются продолжением прагматичной политики текущей президентской администрации, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в ходе пресс-конференции признался, что решение Вашингтона его не удивило. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если принимается решение сократить присутствие американских военных в Европе, то это отвечает рациональному и прагматичному взгляду американского президента, и меня это абсолютно не удивляет», — сказал Фицо.

Он напомнил, что для американского лидера Дональда Трампа на первом месте стоят интересы Штатов. Судя по его действиям, находящиеся сейчас в Европе военные ресурсы нужны Вашингтону в другом месте, заключил словацкий премьер.

29 октября в минобороны Румынии сообщили, что она и союзники по Североатлантическому альянсу были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Подобное решение было принято администрацией Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

О том, что Вашингтон планирует постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы, сообщалось еще в начале сентября. Получателями этих средств являются в основном Литва, Латвия и Эстония.

