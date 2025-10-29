На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии отреагировал на сокращение численности войск США в Европе

Фицо не удивился планам США сократить численность войск в Европе
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Планы Соединенных Штатов сократить военный контингент на территории Европы являются продолжением прагматичной политики текущей президентской администрации, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в ходе пресс-конференции признался, что решение Вашингтона его не удивило. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если принимается решение сократить присутствие американских военных в Европе, то это отвечает рациональному и прагматичному взгляду американского президента, и меня это абсолютно не удивляет», — сказал Фицо.

Он напомнил, что для американского лидера Дональда Трампа на первом месте стоят интересы Штатов. Судя по его действиям, находящиеся сейчас в Европе военные ресурсы нужны Вашингтону в другом месте, заключил словацкий премьер.

29 октября в минобороны Румынии сообщили, что она и союзники по Североатлантическому альянсу были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Подобное решение было принято администрацией Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

О том, что Вашингтон планирует постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы, сообщалось еще в начале сентября. Получателями этих средств являются в основном Литва, Латвия и Эстония.

Ранее на Украине уточнили число военных, которых США выведут из Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами