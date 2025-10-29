На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине уточнили число военных, которых США выведут из Румынии

Kyiv Post: США собираются вывести тысячи военных из Румынии
Senior Airman Lauren Jacoby/Keystone Press Agency/Global Look Press

США собираются вывести часть своего военного контингента из Румынии, речь идет о тысячи военных. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание Kyiv Post.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа готовится вывести тысячи американских военных из Румынии», — говорится в сообщении.

Источник сообщает, что Вашингтон уведомил союзников о своем решении на этой неделе. Как ожидается, в ближайшие дни последует официальное объявление о выводе.

В свою очередь румынское издание G4Media.ro со ссылкой на источники отмечает, что речь идет не менее чем о 800 военных, однако еще порядка тысячи американских солдат останутся на территории страны.

29 октября Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе.

Как отметили в минобороны Румынии, среди подразделений войск США, ротация которых в Европе прекратится, есть те, которые дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану. При этом в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что ожидали подобное решение, так как «Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США».

В свою очередь агентство Reuters утверждало, что Североатлантический альянс не считает «чем-то необычным» сокращение численности войск США в Европе, в частности, в Румынии.

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

