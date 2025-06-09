Американские журналисты оценили мощь российских торпед «Посейдон»

Российские ядерные торпеды «Посейдон», которые может нести атомная подлодка специального назначения «Белгород», способны развивать скорость, превышающую возможности большинства кораблей. Об этом сообщило американское издание 19FortyFive.

По информации источника, субмарина проекта 09852 может быть оснащена шести торпедами с ядерными боеголовками и собственными ядерными энергоустановками. Эти вооружения рассчитаны на поражение крупных морских целей, включая авианосные группы, а также прибрежные объекты.

Издание также отметило, что торпеды обладают почти неограниченной дальностью и предполагаемой высокой максимальной скоростью, которая делает их практически неуловимыми для вражеского флота.

Кроме того, подлодка «Белгород», по мнению автора материала, считается одной из самых технологичных в составе ВМФ России и может использоваться для выполнения особых задач, включая размещение автономных глубоководных станций.

Ранее в Госдуме заявили, что удара ВСУ по российской ядерной триаде не было.