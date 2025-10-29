ВМС Украины сообщили о новой поставке скоростных катеров из Европы

Швеция и Норвегия передали военно-морским силам (ВМС) Украины скоростные катера Combat Boat 90. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.

«Военно-морские силы Украины получили Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы флота Украины, такая техника и прежде находилась в их арсенале, но теперь будет сформирован полный дивизион из этих катеров.

Combat Boat 90 – скоростной и маневренный бронированный десантный катер стоимостью $2,62 млн за единицу. Его разработкой занимается шведская компания Dockstavarvet (входит в состав концерна Saab). Максимальная скорость такого катера — 40 узлов (74 км/ч) на мелководных прибрежных водах, вместительность — 21 боец в полной экипировке и до 4,5 тонн груза.

27 октября исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон заявил, что шведский производитель вооружений планирует организовать производство истребителей Gripen на Украине в рамках договора о продаже Киеву 100-150 самолетов JAS 39 Gripen E. По его словам, речь идет о создании мощностей для окончательной сборки, испытаний и, возможно, выпуска деталей для истребителей на территории Украины.

