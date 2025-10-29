На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВМС Украины сообщили о новой поставке скоростных катеров из Европы

Швеция и Норвегия передали ВМС Украины скоростные катера Combat Boat 90
true
true
true
close
Arco Ardon/Flickr

Швеция и Норвегия передали военно-морским силам (ВМС) Украины скоростные катера Combat Boat 90. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.

«Военно-морские силы Украины получили Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы флота Украины, такая техника и прежде находилась в их арсенале, но теперь будет сформирован полный дивизион из этих катеров.

Combat Boat 90 – скоростной и маневренный бронированный десантный катер стоимостью $2,62 млн за единицу. Его разработкой занимается шведская компания Dockstavarvet (входит в состав концерна Saab). Максимальная скорость такого катера — 40 узлов (74 км/ч) на мелководных прибрежных водах, вместительность — 21 боец в полной экипировке и до 4,5 тонн груза.

27 октября исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон заявил, что шведский производитель вооружений планирует организовать производство истребителей Gripen на Украине в рамках договора о продаже Киеву 100-150 самолетов JAS 39 Gripen E. По его словам, речь идет о создании мощностей для окончательной сборки, испытаний и, возможно, выпуска деталей для истребителей на территории Украины.

Ранее норвежский профессор рассказал, к чему приведут поставки Tomahawk на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами