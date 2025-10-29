На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об успехах армии РФ в освобождении Красноармейска

Минобороны: ВС РФ продолжают уничтожение окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продолжают ликвидацию окруженных в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ВСУ) формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт находится в зоне действия группировок войск «Центр». Штурмовые отряды российской армии уничтожают бойцов ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

В Минобороны добавили, что на юге Красноармейска, после освобождения микрорайона Троянда, бойцы ВС РФ продвинулись в населенном пункте Гнатовка. На данный момент проводится зачистка территории.

До этого аналитики украинского проекта DeepState сообщили о продвижении ВС России возле Красноармейска и Мирнограда в Донецкой народной республике. По их данным, на этом участке фронта российским войскам удалось за сутки продвинуться на 4,5 квадратных километров.

Ранее украинским солдатам у Красноармейска и Мирнограда рекомендовали сдаться в плен.

