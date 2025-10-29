На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук назвал Зеленского наркофюрером, которому «плевать на судьбу украинцев»

Медведчук призвал Зеленского спасти бойцов ВСУ, предложив им сложить оружие
Gleb Garanich/Reuters

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подумать о своих жизнях и сложить оружие. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте «Другая Украина».

Медведчук подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат, попавших в окружение, отдав им приказ сложить оружие.

«Но наркофюреру личные политические амбиции выше жизней простых украинских солдат», — говорится в сообщении.

В качестве примера Медведчук привел ситуацию, сложившуюся вокруг Красноармейска и Купянска. ВСУ, по мнению Медведчука, командует некомпетентный «политический клоун, сошедший с ума от безнаказанности и власти». Зеленскому совершенно наплевать на судьбы людей и на реальное положение на фронте, заключил политик.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны. По его словам, в районе города в фактическом окружении находятся более 5,5 тыс. человек, а большая часть города находится под контролем российских сил.

Ранее в России заявили о возможном крупнейшем поражении ВСУ со времен «Азовстали».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
