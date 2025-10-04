Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне СВО

Российский танк Т-72, присвоенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), был уничтожен в сентябре текущего года в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Рожин предположил, что украинские инженеры поменяли танку башню.

На опубликованных экспертом кадрах видна разгромленная боевая машина. Российский военнослужащий забрался на танк и позирует на камеру в победной позе.

Т-72 «Урал» — советский основной боевой танк, разработанный в Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Машина была принята на вооружение в вооруженных силах СССР в 1973 году.

Накануне сообщалось, что расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, используя ударные беспилотники «Молния-2» и FPV-дроны, уничтожил украинский танк Т-64БМ «Булат» вместе с его экипажем.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пораженных объектах ВСУ за неделю.