Алаудинов заявил, что ВСУ ведут не войну, а охоту на мирных жителей

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил ТАСС, что действия ВСУ не похожи на ведение войны в классическом смысле.

По его словам, Украина нацелена на атаки по гражданским — медработникам, спасателям, журналистам и мирным жителям.

«Идет конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения», — рассказал военный.

Поводом для такого комментария стал удар украинского беспилотника по поселку Коренево в Курской области, в результате которого был ранен 63-летний корреспондент китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. Журналист самостоятельно прибыл в приграничный район.

Алаудинов подчеркнул, что украинская сторона, по его мнению, нарушает все международные нормы и принципы. Он выразил уверенность, что Лу Юйгуан быстро пойдет на поправку, назвав его достойным человеком. Известно, что ранее — в августе 2024 года — пострадавший журналист уже брал у Алаудинова интервью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что «на съемках репортажа о восстановлении мирной жизни» в приграничном районе журналист был одет в бронежилет с надписью PRESS — однако это не помешало атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский журналист предложил ввести план по уничтожению российских солдат.