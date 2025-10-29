На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в трех районах Ростовской области
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

В ночь на 29 октября российские военные отразили атаки украинских беспилотников на промышленную зону в городе Буденновске Ставропольского края, на Москву и на Ульяновскую область. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

28 октября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что менее 1% беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают своих целей в РФ. По его словам, все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.

