В США впервые поднялся в небо сверхзвуковой самолет X-59

Компания Lockheed Martin в сотрудничестве с NASA успешно провела первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59. Об этом сообщается в пресс-релизе американской военно-промышленной корпорации.

Испытания прошли в Калифорнии: X-59 взлетел с авиабазы ВВС США Плант 42 в Палмдейле и приземлился вблизи Исследовательского центра NASA имени Армстронга в Эдвардсе. Отмечается, что полет по Калифорнии прошел штатно, при этом машина подтвердила свои летные характеристики и аэродинамические показатели.

«Этот самолет — свидетельство инноваций и опыта нашей команды, и мы гордимся тем, что находимся на переднем крае разработки бесшумных сверхзвуковых технологий», — заявил вице-президент и генеральный директор компании О. Джей Санчес.

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи сказал, что X-59 символизирует американскую изобретательность и стремление к новым высотам.

В прошлом году на заводе Lockheed Martin прошла презентация самолета X-59. Разработчики ожидают, что самолет сможет достигать скорости в 1488 км/ч. При этом благодаря своей конструкции он не будет вызывать характерных для сверхзвукового полета хлопков.

