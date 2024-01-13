Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первый полет сверхзвукового американского самолета Х-59 состоится весной

Lockheed Martin: первый полет сверхзвукового самолета Х-59 пройдет в конце весны

close
100%
Lockheed Martin

Представитель американской корпорации Lockheed Martin Дэвид Ричардсон заявил, что первый полет сверхзвукового самолета X-59 пройдет в конце весны — начале лета. Об этом сообщает РИА Новости.

Презентация нового самолета прошла в Калифорнии на заводе корпорации и транслировалась на сайте NASA. Сборку X-59 завершили в 2021 году.

Ожидается, что самолет будет достигать скорости в 1488 км/ч. При этом благодаря своей конструкции он не будет вызывать характерных для сверхзвукового полета хлопков.

До этого американская компания по производству военной техники Lockheed Martin успешно поставила первые два из 14 сверхзвуковых истребителей F-16, закупленных Словакией.

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Она возникла в 1995 году после слияния Lockheed и Martin Marietta.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами