Первый полет сверхзвукового американского самолета Х-59 состоится весной

Представитель американской корпорации Lockheed Martin Дэвид Ричардсон заявил, что первый полет сверхзвукового самолета X-59 пройдет в конце весны — начале лета. Об этом сообщает РИА Новости.

Презентация нового самолета прошла в Калифорнии на заводе корпорации и транслировалась на сайте NASA. Сборку X-59 завершили в 2021 году.

Ожидается, что самолет будет достигать скорости в 1488 км/ч. При этом благодаря своей конструкции он не будет вызывать характерных для сверхзвукового полета хлопков.

До этого американская компания по производству военной техники Lockheed Martin успешно поставила первые два из 14 сверхзвуковых истребителей F-16, закупленных Словакией.

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Она возникла в 1995 году после слияния Lockheed и Martin Marietta.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.