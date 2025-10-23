Американские стратегические бомбардировщики направились к Венесуэле

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer совершили полет вблизи воздушного пространства Венесуэлы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Самолеты вылетели с авиабазы Дайс в Техасе и провели разведывательный пролет в регионе, не нарушая воздушных границ Боливарианской Республики.

Как отмечает издание, США не перебрасывают эти самолеты в регион на постоянной основе, поскольку B-1 обладают достаточной дальностью полета для достижения любой точки Карибского бассейна непосредственно с американской территории.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer были приняты на вооружение ВВС США в 1980-х годах и способны нести различное вооружение, включая крылатые ракеты.

В четверг вечером президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.

Днем ранее газета The Washington Post писала, что Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению президента страны Николаса Мадуро. Как отмечается в материале газеты, документ не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.