В Ульяновской области раздалась серия взрывов

В Ульяновской области прогремело несколько взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, на окраине Новоспасского городского поселения раздалось примерно пять-восемь взрывов. В небе слышались звуки мотора и были видны вспышки.

29 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

Как сообщило Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа за вечер в ходе отражения массированной атаки. Воздушная атака продолжалась с 20:00 до 23:00 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника.

Ранее в Белгородской области боец «Орлана» пострадал при детонации дрона ВСУ.