В Белгородской области боец «Орлана» пострадал при детонации дрона ВСУ

Украинские войска нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, пострадал боец подразделения «Орлан». Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



«В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона наш боец получил баротравму. В городской больнице №2 г. Белгорода мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Лечение продолжит амбулаторно», — уточнил он.

Кроме того, в селе Терновое из-за прилета боеприпаса повреждено остекление в трех частных домах.

В поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник атаковал многоквартирный дом, в селе Бессоновка дрон ударил по стоянке предприятия. В Николаевке в результате удара FPV-дрона повреждена линия электропередачи.

В населенном пункте Тулянка Валуйского округа один дрон атаковал припаркованный автомобиль, а другой повредил инфраструктурный объект. Также удары БПЛА зафиксировали в селах Долгое и Пристень, поселке Уразово.



Губернатор уточнил, что в Волоконовском районе село Коновалово подверглось артобстрелу. Из-за этого оказались выбиты окна в частном доме и повреждена хозпостройка.

Также окна были выбиты в одном из помещений фермерского хозяйства в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за детонации дрона.



Утром 28 октября Гладков сообщил, что с начала октября 150 жителей Белгородской области получили ранения во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, для них предусмотрены выплаты.

Ранее власти Брянской области сообщили о пострадавших в результате атаки ВСУ.