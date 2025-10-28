На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области мирный житель погиб в результате атаки ВСУ

Богомаз: в Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ
Reuters

В Брянской области погиб мирный житель из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения», — написал он.

При этом автомобиль был полностью уничтожен.

Богомаз подчеркнул, что семье окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Накануне губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона-камикадзе на микроавтобус с мирными жителями.

Инцидент произошел в поселке Погар Погарского района. В результате удара беспилотника водитель микроавтобуса скончался на месте, пять пассажиров были ранены. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу с целью оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее глава Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.

