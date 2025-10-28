На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

Командир ВСУ Манько потребовал извинений за критику после публикации карт фронта
Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько потребовал извинений за критику в свой адрес после публикации им карт с линией фронта. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, это не были военные карты и они не несут грифа «секретно». Как утверждает Манько, он показал то же самое, что и аналитический Telegram-канал DeepState или Генштаб ВСУ.

«Только рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем. Тогда исправьтесь и извинитесь», — написал командир.

Накануне сообщалось, что командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины опубликовал в своих соцсетях карты с линией фронта, которые имеют пометку «секретно».

По данным «Страна.ua», выложенные украинским командиром карты сильно отличаются от тех, что публиковал украинский ресурс Deep State. В издании отметили, что на некоторых участках разница достигает до 9 км. Утверждается, что фронт на карте Deep State зашел далеко за линию от того, что указано на картах Манько.

Ранее стало известно, чем занимается большую часть времени командующий штурмовыми войсками ВСУ.

