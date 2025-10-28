Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько потребовал извинений за критику в свой адрес после публикации им карт с линией фронта. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, это не были военные карты и они не несут грифа «секретно». Как утверждает Манько, он показал то же самое, что и аналитический Telegram-канал DeepState или Генштаб ВСУ.

«Только рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем. Тогда исправьтесь и извинитесь», — написал командир.

Накануне сообщалось, что командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины опубликовал в своих соцсетях карты с линией фронта, которые имеют пометку «секретно».

По данным «Страна.ua», выложенные украинским командиром карты сильно отличаются от тех, что публиковал украинский ресурс Deep State. В издании отметили, что на некоторых участках разница достигает до 9 км. Утверждается, что фронт на карте Deep State зашел далеко за линию от того, что указано на картах Манько.

Ранее стало известно, чем занимается большую часть времени командующий штурмовыми войсками ВСУ.