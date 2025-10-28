Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу 35-летнего наемника из Грузии Гиорги Парцваниа. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Мужчина обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, незаконном пересечении границы РФ, теракте, незаконной перевозке и ношении оружия и контрабанде боеприпасов и огнестрельного оружия. Он был заочно заключен под стражу и объявлен в розыск.

Предполагается, что Парцваниа с 2014 по 2017 год воевал на стороне силовых структур Украины при реализации так называемой «АТО» в ДНР и ЛНР, а с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года сражался с вооруженными силами РФ на стороне Украины в составе ВСУ. По версии следствия, в 2024 году он участвовал во вторжении ВСУ в Белгородскую область, где был причастен к захвату и удержанию мирных жителей в селе Пороз.

До этого Армения отказалась выдать РФ грузинского наемника ВСУ Георгия Кинояна. Между Тбилиси и Ереваном действует договор о взаимной правовой помощи. Однако документ не регулирует дела об экстрадиции граждан, которые были задержаны по запросу третьих государств.

Ранее Пушилин передал парламентариям из Грузии список наемников в рядах ГУР Украины.