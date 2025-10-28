На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская прокуратура выдвинула обвинение грузинскому наемнику

Прокуратура Москвы обвинила наемника из Грузии в захвате мирных жителей
true
true
true
close
Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу 35-летнего наемника из Грузии Гиорги Парцваниа. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Мужчина обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, незаконном пересечении границы РФ, теракте, незаконной перевозке и ношении оружия и контрабанде боеприпасов и огнестрельного оружия. Он был заочно заключен под стражу и объявлен в розыск.

Предполагается, что Парцваниа с 2014 по 2017 год воевал на стороне силовых структур Украины при реализации так называемой «АТО» в ДНР и ЛНР, а с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года сражался с вооруженными силами РФ на стороне Украины в составе ВСУ. По версии следствия, в 2024 году он участвовал во вторжении ВСУ в Белгородскую область, где был причастен к захвату и удержанию мирных жителей в селе Пороз.

До этого Армения отказалась выдать РФ грузинского наемника ВСУ Георгия Кинояна. Между Тбилиси и Ереваном действует договор о взаимной правовой помощи. Однако документ не регулирует дела об экстрадиции граждан, которые были задержаны по запросу третьих государств.

Ранее Пушилин передал парламентариям из Грузии список наемников в рядах ГУР Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами