В Армении освободили грузинского наемника, экстрадиции которого требовала РФ

Власти Армении освободили из заключения 29-летнего гражданина Грузии Георгия Кинояна, экстрадиции которого добивались российские власти. Об этом в своих социальных сетях сообщил гражданский активист Георгий Тумасян, передает телекомпания Pirveli.

«Георгий Киноян на свободе! Армения отказалась выдать его России, поскольку «это было бы опасно для него», — написал активист.

Он поблагодарил руководство республики за это решение.

При этом брат освобожденного грузина Вако Киноян рассказал журналистам, что суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил его родственника к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. После этого — 3 сентября — мужчину задержали на территории Армении.

«Армения приняла беспрецедентное решение и освободила его (Георгия Кинояна — «Газета.Ru») прямо из рук России», — сказал брат наемника.

Между Тбилиси и Ереваном действует договор о взаимной правовой помощи. Однако документ не регулирует дела об экстрадиции граждан, которые были задержаны по запросу третьих государств.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на лидеров правящей партии «Грузинская мечта», представители политического объединения не просили Армению отказать России в экстрадиции Кинояна.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин передал грузинским парламентариям список наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).