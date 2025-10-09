На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении освободили грузинского наемника, экстрадиции которого требовала РФ

Pirveli: Армения отказалась выдать РФ грузинского наемника ВСУ Георгия Кинояна
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Власти Армении освободили из заключения 29-летнего гражданина Грузии Георгия Кинояна, экстрадиции которого добивались российские власти. Об этом в своих социальных сетях сообщил гражданский активист Георгий Тумасян, передает телекомпания Pirveli.

«Георгий Киноян на свободе! Армения отказалась выдать его России, поскольку «это было бы опасно для него», — написал активист.

Он поблагодарил руководство республики за это решение.

При этом брат освобожденного грузина Вако Киноян рассказал журналистам, что суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил его родственника к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. После этого — 3 сентября — мужчину задержали на территории Армении.

«Армения приняла беспрецедентное решение и освободила его (Георгия Кинояна — «Газета.Ru») прямо из рук России», — сказал брат наемника.

Между Тбилиси и Ереваном действует договор о взаимной правовой помощи. Однако документ не регулирует дела об экстрадиции граждан, которые были задержаны по запросу третьих государств.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на лидеров правящей партии «Грузинская мечта», представители политического объединения не просили Армению отказать России в экстрадиции Кинояна.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин передал грузинским парламентариям список наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами