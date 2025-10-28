На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ у Гришино в ДНР
РИА Новости

Силы группировки «Центр» ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Гришино в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, попытка выйти из окружения была предпринята ВСУ с применением бронетехники. Также были сорваны еще три попытки украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном направлении.

«Уничтожены более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится в сводке министерства обороны.

Как сообщает МО РФ, за сутки боев в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 480 бойцов, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля. Также была уничтожена 155 мм гаубица М777 производства США.

До этого ТАСС писало, что ВС РФ уничтожили до 80% штурмовиков ВСУ при контратаке в Сумской области. На Сумском направлении бойцы российской группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на правом фланге наступления на 200 м, а также успешно отразили украинское наступление.

Ранее Минобороны заявило о поражении техники и складов ВСУ в зоне ответственности «Севера».

