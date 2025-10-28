Российские военные нанесли удар по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы РФ поразили энергетические объекты Украины, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские войска, как отмечается, так же ударили по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских войск, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотников и пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины, заключили в российском оборонном ведомстве.

Накануне российские военные атаковали дронами «Герань-2» грузовой состав Вооруженных сил Украины в Сумской области. По информации Минобороны России, состав был поражен дронами в районе села Черноплатово. Ведомство также опубликовало кадры удара по составу.

26 октября Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что российские войска ударили по железнодорожному составу, перевозившему военную технику и амуницию для украинской армии.

Ранее на Украине закрыли движение поездов из-за поврежденной инфраструктуры.