На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли удар по энергетическим объектам Украины

МО: ВС РФ ударили по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу ВПК
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Вооруженные силы РФ поразили энергетические объекты Украины, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские войска, как отмечается, так же ударили по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских войск, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотников и пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины, заключили в российском оборонном ведомстве.

Накануне российские военные атаковали дронами «Герань-2» грузовой состав Вооруженных сил Украины в Сумской области. По информации Минобороны России, состав был поражен дронами в районе села Черноплатово. Ведомство также опубликовало кадры удара по составу.

26 октября Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что российские войска ударили по железнодорожному составу, перевозившему военную технику и амуницию для украинской армии.

Ранее на Украине закрыли движение поездов из-за поврежденной инфраструктуры.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами