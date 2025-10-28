Во Франции ведется работа по созданию дополнительных мест в госпиталях для приема раненых. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях», — говорится в сообщении СВР.

В СВР также сообщили, что генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. По данным службы, костяк тех, кого планируется отправить в республику, составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация СВР о подготовке Франции к отправке на Украину воинского контингента вызывают тревогу, однако российские военные продолжат выполнять свою работу.

Ранее во Франции ужаснулись планам Макрона передать Украине истребители Mirage.