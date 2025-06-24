В России предложили разрешить беременным увольняться из армии в период мобилизации

Верховный суд России предлагает разрешить беременным россиянкам досрочно увольняться с военной службы в период частичной или полной мобилизации. Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС РФ, передает РИА Новости.

«Военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы», — прописано в документе.

В Верховном суде РФ отметили, что необходимо учитывать социальные гарантии для уволившихся со службы в армии беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет или детей-инвалидов, а также одиноких матерей.

В документе также говорится, что заблаговременно оставить воинскую службу могут военнослужащие любого пола, которые воспитывают ребенка в одиночку. При этом необходимо учитывать все обстоятельства, которые влияют на надлежащее исполнение родительских прав и обязанностей военнослужащим, а также интересы несовершеннолетних, соблюдение прав которых напрямую связано с возможностью их родителей осуществлять за ними надлежащий уход.

Проект пока отправлен на доработку.

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