Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ

ВС России перехватили радиопереговоры командования ВСУ во время обороны

Российские военные провели успешную операцию по перехвату радиообмена между командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе оборонительных действий украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным «Кава» выполняет боевые задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений», — сообщил источник агентству.

Согласно предоставленной информации, «Кава» в процессе оборонительных боев докладывал вышестоящему командованию о стремительной зачистке позиций украинских войск штурмовыми группами ВС РФ.

По данным источника, командование ВСУ, несмотря на успехи российской армии, отдавало приказы своим солдатам оставаться на оборонительных рубежах и не покидать их.

До этого радиоперехват подтвердил, что в рядах 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Красным Лиманом воцарилась паника.

Ранее бойцы ВСУ в Харьковской области прочитали листовки ВС РФ и сдались в плен.