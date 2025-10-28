На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ

ВС России перехватили радиопереговоры командования ВСУ во время обороны
true
true
true
close
Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные провели успешную операцию по перехвату радиообмена между командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе оборонительных действий украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным «Кава» выполняет боевые задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений», — сообщил источник агентству.

Согласно предоставленной информации, «Кава» в процессе оборонительных боев докладывал вышестоящему командованию о стремительной зачистке позиций украинских войск штурмовыми группами ВС РФ.

По данным источника, командование ВСУ, несмотря на успехи российской армии, отдавало приказы своим солдатам оставаться на оборонительных рубежах и не покидать их.

До этого радиоперехват подтвердил, что в рядах 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Красным Лиманом воцарилась паника.

Ранее бойцы ВСУ в Харьковской области прочитали листовки ВС РФ и сдались в плен.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами